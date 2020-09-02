Son dakika haber! Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan... - Son Dakika

Kadıköy 'de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı