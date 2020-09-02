Son dakika haber! Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan...
Son dakika haberlerine göre Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak...
Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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