Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/ YPG 'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan korunmaları için eğitim verildiği duyurdu.

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