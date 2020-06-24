Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi törenle karşılandı - Son Dakika

Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi törenle karşılandı

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi törenle karşılandı Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi, Tokat'ta törenle karşılandı.

Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi törenle karşılandı

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TOKAT - Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi, Tokat'ta törenle karşılandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando Barış Pınarı Harekatında önemli bir görev üstlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar Tokat'a askeri uçakla getirildi. Askerler, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Çiçeklerle karşılanan komandolar ateş ölçümleri yapıldıktan sonra birliklerine otobüslerle sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatındaki görevlerini 9 ayda tamamlayan Boralar timi törenle karşılandı - Son Dakika
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