Son dakika haber | Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

08.10.2022 10:52
Son dakika haber | Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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