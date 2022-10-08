Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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