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Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.01.2022 10:54
Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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Zeytin Dalı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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