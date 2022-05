Bariyerlere çarpan minibüste 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüste 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa C., (54) idaresindeki 27 AEJ 124 plakalı minibüs Camili köyünü geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen araçta Ö.A.C. (10), S.A.C. (6), Ayfer C. (33) ile Sultan C. (56) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sultan C., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(Gökten Ceylan-İHA)