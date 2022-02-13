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Son dakika haber... BARTHOLOMEOS: SAVAŞ SÖYLENTİLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUM - Son Dakika

Son dakika haber... BARTHOLOMEOS: SAVAŞ SÖYLENTİLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUM

13.02.2022 15:07
Son dakika haber... BARTHOLOMEOS: SAVAŞ SÖYLENTİLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUM

Gelen son dakika haberine göre FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından Patrik Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti.

FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından Patrik Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin saat 09.30 sıralarında başladı. Ayine İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayinin ardından Bartholomeos Ukrayna'da yaşanan gerilim ile ilgili konuşma yaptı. Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti. Bartholomeus Avrupa'daki olası bir savaşın kazananının olmayacağını da dile getirdi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer İşçen ayin sonrası yaptığı açıklamada " Bugün Fener Rum Patrikhanesi'nde Ukrayna'daki potansiyel Rusya'nın işgaline karşı barış için duaya iştirak ettik. Yine bütün dünyanın gözleri üzerinde Uluslararası Hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak işgal durumu söz konusu. Bizde barış amacıyla ve insan hakları amacıyla buraya geldik, toplandık. İyi niyet temennilerimizi sunduk. Dünyada barışın olmasını her zaman için temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayine katılanlar ayinin ardından kilisenin önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk bayrağı ve Ukrayna bayrağı açıldı.

- İstanbul
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Bartholomeos, Fenerbahçe, Savaş, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BARTHOLOMEOS: SAVAŞ SÖYLENTİLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BARTHOLOMEOS: SAVAŞ SÖYLENTİLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUM - Son Dakika
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