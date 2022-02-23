Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı

23.02.2022 13:39
Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Demirciler Mahallesi'nde, Emin A. (24) ile arkadaşı Cengiz Güngörür (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin A, bıçakla Güngörür'ü yaraladı.

Ağır yaralanan Güngörür, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Emin A. polis ekiplerince yakalandı.

YORUMLAR
500
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti Bıçaklanan genç hayatını kaybetti Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement