Son dakika haber... Bartın'da ayakkabı fabrikasında yangın - Son Dakika

Bartın- Zonguldak karayolu Kuyumcu mevkiinde bulunan ayakkabı fabrikasında, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mesai saatlerinin dışında çıkan yangında, dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın üretim alanı zarar gördü.Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

BARTIN'da bir ayakkabı fabrikasında, çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında fabrikanın üretim alanı kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:24

Kaynak: DHA

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