Son dakika haber... Bartın'da fuhuş ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bartın'daki fuhuş ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 20 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki 4 katlı bir günübirlik pansiyonda kumar oynatıldığını tespit etti.
Pansiyona düzenlenen operasyonda bir dairede kumar oynandığı, başka bir dairede de fuhuş yapıldığı belirlendi.
Ekipler, 3 kişiyi "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan gözaltına aldı, 2 kişiye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yaptı.
4 kişiye kumar oynamak, 2 kişiye fuhuştan idari para cezası kesilen operasyonda, toplam 20 kişiye de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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