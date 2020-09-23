Bartın'da ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen Nurullah Güney (23), yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kumluca beldesi Ardıç bölgesinde ağaç kesim işinde çalışan orman işçisi Güney, iş arkadaşının kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bartın'da kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika