Son dakika haber! Bartın'da kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kumluca beldesi Ardıç bölgesinde ağaç kesim işinde çalışan orman işçisi Güney, iş arkadaşının kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Bartın 'da ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen Nurullah Güney (23), yaşamını yitirdi.

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