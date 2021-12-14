Bartın'da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık M.D, köpeğin sahibi müşteki Aycan Y, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği ile Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği yetkilileri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.D, olay günü tarlasında çalıştığı sırada yorulduğu için uyuyakaldığını belirterek, "O sırada köpek yanıma gelmiş. Ben de uyku halinde köpeğin üzerine yuvarlanmışım. Köpek de o sırada bağırdı. Köpeğe kesinlikle tacizde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Videoyu çeken komşularıyla husumetli olduğunu, bu sebeple olayda kasıt bulunduğunu savunan sanık, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi.

Sanık avukatı da olayın müvekkilinin anlattığı şekilde gerçekleştiğini, teknik analiz ve incelemelerin ardından köpeğe karşı herhangi bir kötü muamelenin olmadığının ortaya çıkacağını savundu.

Müşteki Aycan Y. ise olaydan komşularının videoyu kendisine göndermesiyle haberdar olduğunu söyledi.

Sanığın savunmalarını kabul etmeyen Aycan Y, "Şahısların sanığa olan husumeti nedeniyle bu videoyu gönderdiğini de düşünmüyorum. Sanıkla videoyu çekenlerin tarlaları bitişiktir. Şahıslar olayı görünce video kaydına almıştır. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki olarak davaya katılan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, "Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarını kabul etmiyoruz. Video görüntülerinde suç sabittir. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmalarını kabul etmeyen her iki derneğin avukatları da video kaydında ve tanık beyanlarında sanığın cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın ev hapsinden muaf tutulmasına ve hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar veren mahkeme hakimi, videoyu çekenlerin dinlenilmesi için duruşmayı 23 Şubat 2022'ye erteledi.

Olay

Bartın'da 26 Temmuz'da M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.

Şüphelinin eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından "cinsel saldırı" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince cezalandırılması isteniyor.

Yeni yasa

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alınmıştı.