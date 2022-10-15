Son dakika haber | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3) - Son Dakika
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Son dakika haber | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3)

15.10.2022 12:16
Son dakika haber | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3)

Son dakika habere göre AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLARBartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

AKRABA VE KOMŞULARINI ARIYORLAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında dün akşam meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Ayşe Yıldız, "Acı çok büyük. Bizim komşularımız vardı. Okan Akgül, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım; bunlar bizim komşularımız ve akrabalarımız. Bir haber alamadık. Daha çıkmadıklarını söylüyorlar. Şimdi bulamıyoruz onları ve bir haber alamadık. Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Hasan Yıldız ise "Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş" diye konuştu.HASTANE ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ Yaralanan maden işçileri de Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayanlar bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul'a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİBir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİHastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, "Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul'a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah'a çok şükür" dedi.Hastane önünde hastasını beklerken patlamanın yaşandığını öğrenen emekli maden işçisi Hasan Çetin, "Allah herkese şifalar versin, sabır versin. Yapacak bir şey yok. Ben de oradan emekliyim. 20 sene çalıştım orada. Hiçbir şey hissetmemek mümkün değil. Oraya girdiğin zaman çıkma garantin yok. Cenab-ı Allah korursa taş arasında kalırsın bir şey olmaz. Allah herkesin ailesine sabır versin" diye konuştu. Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Murat KÜÇÜK- Ayhan ACAR- Ali Sencer ARSLAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ AMASRA (Bartın),

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Kaynak: DHA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (3) - Son Dakika
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