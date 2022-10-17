Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi

17.10.2022 11:08
Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."

YORUMLAR
500
Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; BAKANLAR MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI
Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
11:13 Sevgilisini zehirleyip öldürdüğü pilavdan kendisi de yemiş: Yanına yatıp ağladım
11:08 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
11:06 Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez
11:04 İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
10:14 Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 11:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement