Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Bartın 'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi - Son Dakika

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