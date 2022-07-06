Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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