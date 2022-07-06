Son dakika haber: Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

06.07.2022 16:58
Son dakika haber: Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bartın'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.A'nın kullandığı 74 DL 915 plakalı minibüs, Kirsinler köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki Tuncay Altun'a ait 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu ileri sürüldü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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