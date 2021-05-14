Son dakika haberleri... Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bartın'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Kuru (26) idaresindeki 06 GIH 80 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kuru ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Demirel (25) ve Mahsun Çekiç (26) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.