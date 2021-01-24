Son dakika haber... Bartın'da sahte para operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika

Bartın'da sahte para operasyonu: 1 tutuklu

BARTIN - Bartın'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte banknota ise el konuldu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B. adlı şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İstanbul'dan getirdikleri sahte paralarla küçük esnaflardan gıda ürünü ve sigara aldıkları belirlenmesi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin Bartın'da ki adreslerine düzenlenen operasyonda E.T. ve E.B. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 20 adet 100'lük, 2 adet 200'lük banknot sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.