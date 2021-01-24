Şüphelilerden E.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte parayla kentteki esnaftan gıda ve sigara aldığı belirlenen 2 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, sahte basılmış 100 liralık 20, 200 liralık 2 banknot ele geçirildi.

İstanbul 'dan gelerek farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bartın 'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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