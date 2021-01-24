Bartın'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'dan gelerek farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen E.T. ve E.B, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, sahte basılmış 100 liralık 20, 200 liralık 2 banknot ele geçirildi.
Sahte parayla kentteki esnaftan gıda ve sigara aldığı belirlenen 2 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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