Son dakika haber: Bartın'da taksi şoförü koronavirüsten korunmak için sürücü bölümünü şeffaf brandayla izole etti - Son Dakika

Bartın'da bir taksi şoförü, sürücü bölümünü şeffaf brandayla izole ederek kendini koronavirüse karşı korumaya aldı.

Yalı mevkisinde taksicilik yapan 32 yaşındaki Şafak Ceylan, koronavirüs vakalarına karşı hem kendisini hem de çevresini korumak için harekete geçti.

Sürücü bölümüne şeffaf branda çektiren Ceylan, müşterilerle para alışverişi için de brandaya ufak bir bölüm açtırdı.

Ceylan, gazetecilere, kendini ve çevresini korumak için böyle bir uygulamaya başvurduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadelede tedbirlerin önemine işaret eden Ceylan, "Bunun için böyle bir branda ortamını hazırladık. Rahatız, huzurluyuz, müşterilerimiz memnun. Güzel bir şey oldu hem kendimiz için hem de müşterilerimiz için. Tabii branda uygulamasını gören müşterilerimiz ilk başta şaşırıyor. Onlar da rahat bir nefes aldı." diye konuştu.

Ceylan, uygulamanın oldukça ucuza mal olduğunu belirterek, meslektaşlarına aynı uygulamayı yaptırmayı tavsiye etti.