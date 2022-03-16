Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı

16.03.2022 12:26
Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Savrankaya Yol Anıtı'nda kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri personel 4 şüpheli tutuklandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Savrankaya Yol Anıtı'nda kaçak kazı yaparken yakalanan 2'si askeri personel 4 şüpheli tutuklandı.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius döneminde yaptırılan ve Anadolu'da benzeri bulunmayan anıtın oyularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında görevli Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli Y.Y. ile M.A, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada tabanca, el jeneratörü, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı 2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler 2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler

Kaçak Kazı, Amasra, Bartın, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bartın'da tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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