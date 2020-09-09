Son dakika haber: Bartın'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Bartın'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

Bir son dakika haberine göre Bartın'da tescilli tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'da tescilli tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta Murat Arifoğlu'na ait 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Yangında tarihi bina kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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