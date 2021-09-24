Trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir'in (43) cenazesi, memleketi Bolu'ya gönderildi.

Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Bartın Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, Özdemir'in özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından Özdemir'in cenazesi, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşınarak, toprağa verilmek üzere Bolu'nun Mudurnu ilçesine uğurlandı.

Törene, Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile daire müdürleri ve Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Özdemir'in eşi Emine Özdemir'in cenazesi de Mudurnu'ya gönderildi.

Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, dün Akmanlar köyü mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek 40 BD 498 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir ile otobüsteki yedek şoför Halit Uğur hayatını kaybetmişti.

Otobüsün, son yolcularını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde indirdiği, otomobil sürücüsü Uğur Özdemir'in Bartın Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaptığı ve Bolu'da bir akrabasının cenaze törenine gittiği öğrenilmişti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.