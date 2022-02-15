Son dakika haber... Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 24 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 15 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, İ.M. ve S.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.