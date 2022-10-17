Son dakika haber! Amasra'daki maden kazasıyla ilgili görevlendirilen savcı sayısı 6'ya çıkarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Amasra'daki maden kazasıyla ilgili görevlendirilen savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

17.10.2022 12:00
Son dakika haber! Amasra'daki maden kazasıyla ilgili görevlendirilen savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı. Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada olayla ilgili tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz" demişti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Bartın, Amasra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Amasra'daki maden kazasıyla ilgili görevlendirilen savcı sayısı 6'ya çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Amasra'daki maden kazasıyla ilgili görevlendirilen savcı sayısı 6'ya çıkarıldı - Son Dakika
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