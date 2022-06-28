Barınakta kilitli kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpeğin telef olduğu belirlendi. Hayvanların ölümüyle ilgili barınağın sahibi Sevim A'ya Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bartın'daki selde barınakta kilitli bulunan 56 köpek telef oldu - Son Dakika

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