Son dakika haber... BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber... BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA

14.10.2022 19:37

Son dakika gündem haberi: Amasra'da maden ocağında patlama (1)Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi.

Amasra'da maden ocağında patlama (1)

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bartın, Amasra, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE MADEN OCAĞINDA PATLAMA - Son Dakika
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