Son dakika haber: Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi, yollar kapandı - Son Dakika

Son dakika haber: Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi, yollar kapandı
28.01.2021 10:17
Son dakika gündem haberine göre Bartın'da etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu ırmakta su seviyesi yükseldi.
Bartın'da etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu ırmakta su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda yollar kapanırken ırmak kıyısındaki iskelelerde su altında kaldı.
Bartın'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte kırsa kesimlerdeki karların erimesi sonucu kent merkezinden geçen Bartın ırmağında su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Çağlayan mevkiinde araç yolu kapandı, aydınlatma direkleri su altında kaldı. Yalı mevkiinde de iskelelerin su altında kaldığı görüldü.
Arıt çayındaki taşkın nedeniyle Serdar köyü köprüsü ulaşıma kapandı. Köprü giriş çıkışlarına emniyet şeridi çekilerek önlem alındı.
(Bülent Bostancı/İHA)
Son Dakika Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı Dükkanının önünde küfürlü konuşan şahısları uyaran esnaf saldırıya uğradı Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü