Son dakika haber: Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi, yollar kapandı - Son Dakika

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte kırsa kesimlerdeki karların erimesi sonucu kent merkezinden geçen Bartın ırmağında su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Çağlayan mevkiinde araç yolu kapandı, aydınlatma direkleri su altında kaldı. Yalı mevkiinde de iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Bartın'da etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu ırmakta su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda yollar kapanırken ırmak kıyısındaki iskelelerde su altında kaldı.

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