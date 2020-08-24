Son dakika haber... Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, köyde çeşitli alanlarda ekili 6 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin Bartın, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 kişi Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından "organize suç örgütü kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.