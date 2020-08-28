KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Başakşehir Bilgievleri, belli kurallara bağlı olarak engelli memur adaylarına hizmet vermeye başladı. Adaylar, Altınşehir Bilgievi'nde düzenlenen özel kurs ile 11 Ekim'deki Engelli Kamu Personeli Sınavı'na hazırlanıyor.

Başakşehir Belediyesi, yaklaşan Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) öncesi, ilçede yaşayan engelli memur adayları için hazırlık kursu düzenledi. Eğitim dönemi başında normal seyrinde devam eden ve örgün olarak gerçekleştirilen kurs, mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alındı.

SOSYAL MESAFELİ EKPSS KURSUBaşakşehir Belediyesi, EKPSS'nin yaklaşmasıyla birlikte, bir süre online görüntülü programlar üzerinden süren kursun yeniden başlamasını sağladı. Engelli öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanması için koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hazırlıklar tamamlandı.TÜM TEDBİRLER ALINDI, EĞİTİM BAŞLADIAltınşehir Bilgievi'nde sosyal mesafeli olarak yapılan kurs programına katılan öğrencilerden biri de Bersu Somuncu (23) oldu. Somuncu, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri tarafından, Kayabaşı KİPTAŞ Konutlarındaki evinden özel asansörlü araçla alındı. Altınşehir Bilgievi'ne götürülen Somuncu, girişte ateş ölçümü yapılarak içeri alındı. Ellerini girişteki dezenfeksiyon istasyonunda dezenfekte eden Somuncu, kendisiyle birlikte eğitim alan öğrencilerin bulunduğu sınıfa girdi."PARAYLA SATIN ALINAMAYACAK BİR İYİLİK"Bersu Somuncu'ya eşlik eden annesi Halime Somuncu, Başakşehir Belediyesi BİZ ekiplerinin kızı ve kendisini kapısından özel araçla alarak Bilgievi'ne kadar getirdiğini ve bunun yanında her konuda yardımcı olduklarını dile getirdi. Ekiplerin kendilerine yaptığı yardımın parayla ölçülemeyecek değerde olduğunu ifade etti.

Tekrar yüz yüze ders almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bersu Somuncu ise EKPSS sınavını kazanarak devlet memuru olmak istediğini söyledi.