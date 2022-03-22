Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı

22.03.2022 15:03

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Avrupa'nın en büyüğü" olarak tanımlanan yanık merkezi hizmete alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Avrupa'nın en büyüğü" olarak tanımlanan yanık merkezi hizmete alındı.

Yanık merkezinin açılış töreninde konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, burayı ciddi bir çalışma neticesinde hizmete aldıklarını söyledi.

Hastanelerinin her geçen gün ülkenin sınırlarını aşan, dünyada kendinden söz ettiren bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Yiyit, "Bugün de aslında Avrupa'nın en büyüğü iddiasıyla açılıyoruz ama dünyada yanık hastası tedavi etmek için en idealiyle hazırlanmış bir merkezi de açıyoruz. Bir yanık hastası için ne beklentimiz varsa; odaların negatif basıncından tutun da izolasyon odasına, içinde yıkama alanları, yoğun bakımı, ameliyathanesi... Tam anlamıyla bu iş için hazırlanmış, en ideal tesisi açtığımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Yiyit, yanık vakalarının, sağlık çalışanları için hassas bir konu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü yanan hastalar için bildiğimiz şu; bedenleri yanıyor, ona paralel olarak ruhları yanıyor. Ama biz sağlık çalışanlarının her geçen gün yüreğinde büyük bir yangın olarak kalıyor. İnşallah bu tesis hastalarımızın beden ve ruhsal acısını, bizim de o yüreğimizdeki yangıyı söndürecek. İnşallah bu tesiste nice sağlığına kavuşmuş insanları hayır duasını alarak buradan taburcu etmek nasip olacak."

Diğer şehirlerdeki hastalara da hizmet verebilecek kapasiteye sahip

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan da merkezdeki yatak kapasitesinin herhangi bir ihtiyaç anında artırılabileceğini aktardı.

Mevcut altyapılarının, inceledikleri kadarıyla "Avrupa'nın en büyük altyapısı" şeklinde tanımlanabileceğini belirten Turan, "İleride, optimum ortamlarda, ileri teknolojinin en gerektirdiği teknikleri kullanarak, kök hücresinden hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım şartlarının en iyi ortamlarında, yapay derilerin uygulandığı bir ortamda hastalarımıza tedavi hizmeti vermek arzusundayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, geçmişte, yüzde 70-80 ağır yanıkların kayıp oranlarının çok yüksek olduğunu ancak şu an yüzde 70-80 ya da 90 yanıkların tedavilerinde yapay deri ve kök hücre gibi uygulamaların kullanılmasıyla başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.

Geçmişte, elektrik yanıkları ve trafik kazalarında organ, uzuv ve hasta kayıplarının da çok fazla olduğundan bahseden Turan, bu durumlarda, hiperbarik oksijen, kök hücre, yapay deri ve doku uygulamalarının tedavide kullanılmasının güçlerini artırdığını kaydetti.

Genel Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş da yanık merkezinin İstanbul'un yanı sıra diğer şehirlerdeki hastalara da hizmet verebilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Hastalar ziyaret edildi

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş ve Prof. Dr. Turan ile sağlık çalışanları, yanık merkezinin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra merkezin poliklinik, yoğun bakım ve ameliyathanelerini gezen Yiyit ve beraberindekiler, burada yüzü yandığı için tedavi gören 20 aylık Yavuz Çolu'yu da ziyaret etti.

Yavuz Çolu'nun babaannesi Zuhal Çolu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, torununun başına sıcak su döküldüğünü söyledi. Torununun iyileşme sürecinde ilerleme kaydedildiğini aktaran Çolu, "Özellikle gözünden çok korktum. Çok şükür doktorlarımızın sayesinde gözünde de bir şey olmadığını öğrendik. Sağ olsunlar hepsi tek tek ilgilendiler." dedi.

Merkez hakkında

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastane'de açılan yanık merkezinde, 28 servis yatağı, 17 yara bakım yatağı, 16 yataklı yoğun bakım odasının yanı sıra 2 ameliyathane yer alıyor.

Yılda 45 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi planlanan merkezde, 3 poliklinik odası, 2 hidroterapi yapılan yıkama ünitesi, 1 rehabilitasyon odası, 3 heliport bulunuyor.

Merkezde, yurt dışından başvuran hastalar da tedavi edilecek.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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