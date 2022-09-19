Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP FATİH'TE 2  POLİSİ VURDU (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP FATİH'TE 2  POLİSİ VURDU (4)

19.09.2022 13:28
Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP FATİH'TE 2  POLİSİ VURDU (4)

Son dakika haberler... İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu.

Serdar ALTINTEPE- Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip "Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih  Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksi sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli"  dediği öğrenildi.

Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

YORUMLAR
500
2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA
Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP FATİH'TE 2  POLİSİ VURDU (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP FATİH'TE 2  POLİSİ VURDU (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement