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Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı - Son Dakika

Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı

24.12.2021 10:09

Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı Fabrikaya ait işçilerin kaldığı 4 konteyner çıkan yangında küle dönerken, içeride kimsenin olmaması bir faciayı önledi Başakşehir'de, tencere tava imalatı yapılan fabrikaya ait işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı

Fabrikaya ait işçilerin kaldığı 4 konteyner çıkan yangında küle dönerken, içeride kimsenin olmaması bir faciayı önledi

İSTANBUL - Başakşehir'de, tencere tava imalatı yapılan fabrikaya ait işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 4 konteyner kül olurken, içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, 08.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta tencere tava imalatı yapılan bir fabrikanın bulunduğu işçi konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Elektrikten çıktığı iddia edilen yangın büyüyünce diğer konteynerlere sıçradı. 4 Konteyner alevler içinde kaldı. O sırada konteynerlerde hiç bir işçinin olmaması faciayı önlerken, alev alev yanan 4 konteyner yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alınarak tamamen söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında konteynırlar küle döndü. Yangınla inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı
Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı
Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de fabrika işçilerinin kaldığı 4 konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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