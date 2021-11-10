Başakşehir'de sabah saatlerinde aynı yol üzerinde yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda 9 aracın karıştığı kazalarda 2 sürücü yaralandı.

Aynı yol üzerindeki iki ayrı zincirleme kaza saat 08.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametinde seyreden araçlar yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kazaya karıştı. Kazaların birinde 6 diğerinde de 3 araç zincirleme kazaya karışırken 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Bazı araçlar kaza nedeniyle yan yattı. Toplam 9 aracın karıştığı kazalar nedeniyle polis ekipleri Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametine trafik akışını durdurdu. Olay yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar çekildi. Yoldaki parçaların da temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.