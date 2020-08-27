Başakşehir'de bir yağlı boya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi içinde bulunan üç katlı yağlı boya atölyesinde çıktı. En üst katta dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevli halde yanan iş yerine müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

(İHA)