Son dakika haber! Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği

13.10.2022 13:32

Son dakika haberi... Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniğiİSTANBUL Başakşehir' nde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nin Araç Teknoloji Bölümünde ders yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği

İSTANBUL Başakşehir' nde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nin Araç Teknoloji Bölümünde ders yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrencilerin panikle okulu boşatma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün saat 12.00'da Başakşehir'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ek binasında bulunan Motorlu Araç Teknolojisi Geliştirme Bölümünde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul hızlı bir şekilde tahliye edilirken öğrencilerin yaşadıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

YORUMLAR
500
Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurmuştu: Platonik aşık komşu yakalandı Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurmuştu: Platonik aşık komşu yakalandı Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ
Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Anadolu Lisesi, Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement