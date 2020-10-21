Başakşehir'de kafede nargile içen 12 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Başakşehir'de kafede nargile içen 12 kişiye ceza yağdı
21.10.2020 10:34
BAŞAKŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saatlerinde umuma açık mekanlarda denetim yapıldı.
BAŞAKŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saatlerinde umuma açık mekanlarda denetim yapıldı. Denetimlerde bir kafede polisleri gören iş yeri çalışanları, müşterinin önündeki nargileleri kaldırmak isterken yakalandı. Bir müşteri ise nargile içtiği masadan kalkarak başka yere oturup cezadan kurtulmak istese de polisin dikkatinden kaçmadı. İş yerine ve 12 kişiye para cezası kesildi.
Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık mekanlarda denetim yapıldı. Ekiplerin tek tek girdiği kafelerde soyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hareket edilip edilmediği kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.
POLİSİ FARK ETTİLER NARGİLELERİ KALDIRMAK İSTEDİLER Bahçeşehir
'deki kafede kapalı alanda nargile içilirken çalışanlar polisi fark edip nargileleri kaldırmak istedi. Polislere yakalanan kişiler ise nargile içmeyi bıraksa da ekipler nargile içenleri tespit edip kimliklerini aldı. Bir kişi ise nargile içtiği masadan kalkarak başka yere oturdu. Çantasını ve montunu masada bırakan kişiyi arayan polisler karşı masada oturan kişi olduğu fark etti. Kapalı alanda sosyal mesafe kurallarına uymayıp nargile içen 12 kişilere, kişi başı 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Kapalı alanda nargile satışı yapan iş yerine de ceza kesilirken, polis ekipleri vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.
- İstanbul
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