Başakşehir'de kafede nargile içen 12 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saatlerinde umuma açık mekanlarda denetim yapıldı. Denetimlerde bir kafede polisleri gören iş yeri çalışanları, müşterinin önündeki nargileleri kaldırmak isterken yakalandı. Bir müşteri ise nargile içtiği masadan kalkarak başka yere oturup cezadan kurtulmak istese de polisin dikkatinden kaçmadı. İş yerine ve 12 kişiye para cezası kesildi.

Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık mekanlarda denetim yapıldı. Ekiplerin tek tek girdiği kafelerde soyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hareket edilip edilmediği kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

POLİSİ FARK ETTİLER NARGİLELERİ KALDIRMAK İSTEDİLER