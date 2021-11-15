Başakşehir'de bir ayakkabı firması sahibi olan H.C isimli şahsı motosikletle takip eden 2 gaspçı, minibüse binen adamın başına silah dayayarak 750 bin lira ve 1.5 milyon lira çek olan çantayı çalarak kaçtı. Şahıslar olaydan sonra kısa süre içinde yakalanırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Ekim Pazar günü Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Ayakkabıcılar sitesinde kardeşi ile ortak şirketi olan H.C, isimli şahıs saat 20.00 sıralarında minibüse bindi. Daha sonrasında yanına motosikleti iki kişi gelerek kaza süsü verdirip aracı durdurttu. Hastaneye götürülmek isteyen motorlulardan biri daha sonrasında H.C'ye ateş açtı. Aracın camı kırılırken, gaspçılardan biri minibüsün içine girerek H.C'nin başına silah dayayıp içerisinde 45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Olaydan sonda H.C hemen polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gaspçıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şahıslardan Ali Artan (23) ve yabancı uyruklu Mahmoud Alkadour (19) Başakşehir'de sokak gözaltına alındı. Olayda kullanılan motosikletin sahibi A.Ü. de tespit edilerek Esenyurt'ta yakalandı. Motosiklete el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan ve Alkadour çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL