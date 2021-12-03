Son dakika haberi: Başakşehir'de öğrencilerin meydan kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Başakşehir'de öğrencilerin meydan kavgası kamerada
03.12.2021 09:39
Edinilen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BAŞAKŞEHİR'de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Başakşehir'de okuldan çıkan öğrenciler arasında kavga çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen kavgaya onlarca öğrenci katıldı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren öğrencilerin meydan kavgası başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası görüntülendi.
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