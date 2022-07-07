Son dakika haber... Başakşehir'de parasını vermedi diye patronunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber... Başakşehir'de parasını vermedi diye patronunu bıçaklayarak öldürdü

07.07.2022 18:00
Son dakika haber... Başakşehir'de parasını vermedi diye patronunu bıçaklayarak öldürdü

Bir son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de yabancı uyruklu Ahmed O.(26) iddiaya göre alacağı ücreti ödemedi diye patronu Fikret Bittim'i bıçaklayarak öldürdü.

BAŞAKŞEHİR'de yabancı uyruklu Ahmed O.(26) iddiaya göre alacağı ücreti ödemedi diye patronu Fikret Bittim'i bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulanan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen Ahmed O.(26) iddiaya göre iş yerinden ücretini alamadı. Bunun üzerine iş yerine gelen şüpheli, patronu Fikret Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerinden çıkan ikili koridorda boğuşmaya başladı. Bu sırada Ahmet O. patronu Fikret Bittim'i defalarca bıçakladı. Daha sonra olay yerinde kaçan şüpheli yaklaşık bir dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Şüpheli yerden bir şey alarak tekrar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Fikret Bittim, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Ahmet O. bugün yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"KEMİĞİ GÖZÜKÜYORDU"Olayı gören Yusuf Güven, "Ben aşağıdaki büfede çalışıyorum. Bağrışma sesi duydum. Hemen yukarı çıkmaya çalıştım. Merdivenlerde eli bıçaklı birini gördüm. Buraya geldim biri bıçaklanmış yerde yatıyordu. Yanına gittiğimde çok kan kaybetmişti. Tişörtümü çıkartıp tampon yaptım. Bıçaklayan kişi geri geldi. Yerden bir şey alıp tekrar kaçtı. Yaralının durumu çok ağırdı. Omzunda çok ağır bir yara vardı. Kemiği gözüküyordu. Karnında da yaralar vardı ancak çok kan olduğu için göremedik" dedi.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İkitelli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başakşehir'de parasını vermedi diye patronunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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