Başakşehir'de sanayi sitesinde kavga: 1 gözaltı - Son Dakika

Başakşehir'de sanayi sitesinde kavga: 1 gözaltı

İSTANBUL - Başakşehir'de iftar saatinden hemen sonra bir sanayi sitesinin içinde çıkan kavgada, havaya ateş açan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, iftar saatinden hemen sonra Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada B.K. isimli şahıs havaya ateş ederken, taraflar ise silah sesini duyunca sağa sola kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açan B.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmalarda, kurşun kovanlarını toplayarak inceleme yapmak üzere Emniyet'e götürdü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.