Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı

03.10.2022 14:35

İstanbul Sazlıdere Barajı'nın sazlık alanında yaklaşık 3 ay önce başı kesilmiş olarak bulunan cesedin Türkmenistan uyruklu Nobar Gafarova'ya ait olduğu belirlenirken cinayetle ilgili biri kasap 6 kişiyi yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi, Şamlar mevkii baraj yolu üzerinde 9 Temmuz 2022 tarihinde kesilmiş bir kadın başı gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuşlardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 20 metre ötede çalılar arasında saklanmış vücudunu da bulmuşlardı. Kadının yüzüne bıçakla kesikler atılarak tanınmasının önlenmeye çalışıldığı tespit edilmişti.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadının kimliğini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı.

BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R.(55), kardeşi Begburad R.(33), Babajan R.(30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Kurban pazarında kasap olarak çalışan Muratcan R.'nin Nobar Gafarova öldürülmeden önce oldukça sık görüştüğü belirlendi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

YORUMLAR
500
Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı
Kaynak: DHA

Türkmenistan, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement