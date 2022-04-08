Son dakika haber... Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını

08.04.2022 14:16
Son dakika haber... Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını

Bir son dakika haberine göre Başakşehir İSTEKS sanayi sitesi içerisinde bulunan doğalgaz ürünleri imalatı yapan fabrikada sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Başakşehir İSTEKS sanayi sitesi içerisinde bulunan doğalgaz ürünleri imalatı yapan fabrikada sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın en üst katında başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Başakşehir İSTEKS sanayi sitesi içerisinde bulunan doğalgaz malzemeleri imalatı yapılan 3 katlı fabrikada meydana geldi. İddiaya göre içeride bulunan sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangın kısa sürede fabrikanın en üst katını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında içeride bulunan işçiler hızla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına dumanlar gökyüzünü sardı, 1 işçi dumandan etkilendi. Ekipler fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

"Sigara izmaritinden olduğunu düşünüyoruz"

Fabrika müdürü Nihal Tektun, "Biz yangın çıktığı esnada ofis katındaydık arka tarafta arkadaşlar çalışıyorlardı. Biz koşarak baktık müdahale etmek istedik ama yangın baya büyümüştü. Sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz aslında yangının. Güvenli şekilde tahliye edip itfaiyeye haber verdik ekiplerin çalışması şua devam ediyor inşallah yan taraftaki fabrikalara falan sıçramadan söndürülür" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif Kırşehir'de bu yıl 600 bin fidan toprakla buluşturulacak Kırşehir'de bu yıl 600 bin fidan toprakla buluşturulacak Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Başakşehir, Doğalgaz, Sigara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement