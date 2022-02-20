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Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

20.02.2022 16:59

Son dakika haberler... Görüntü Dökümü: Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler Açılış töreninden detaylar Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine...

Görüntü Dökümü:

Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler

Açılış töreninden detaylar

Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi

Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi

Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi), Başbakan Abiy Ahmed'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

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Etiyopya, Rönesans, Başbakan, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı - Son Dakika


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