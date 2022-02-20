Görüntü Dökümü:
Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler
Açılış töreninden detaylar
Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi
Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi
Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi), Başbakan Abiy Ahmed'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı - Son Dakika