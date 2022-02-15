Son dakika haber! Başhekime, doktora 'nitelikli cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi (47), aynı hastanede görevli kadın doktor V.E.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Lüleburgaz'daki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor V.E., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı. 30 Mayıs 2020'de gerçekleşen olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti. Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. şikayetçi oldu.