Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin internet yayıncılığına daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Duran, Denizli ve Uşak'ta resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip yerel gazetelerin temsilcilerine yönelik Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" eğitim programının sertifika dağıtım törenine katıldı.

Yerel gazetelerin demokrasinin ana aktörleri arasında yer aldığını, kimi zaman 500 satan yerel gazetenin etkisinin 5 bin satan ulusal gazeteyi geçebildiğini aktaran Duran, yerel gazetelerin özellikle dijital ortamda etkinliklerini artırmaları gerektiğini vurguladı.

Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer dijitalleşme ise bunun en ala örneklerini gazeteler olarak vereceğiz. Bu alanda siber güvenlikten sayfa tasarımına kadar birçok konuda eğitim çalışması yaptık. Gazetelerin tirajının bu kadar düştüğü ve artık dijitale taşınıldığı bir dönemde gazeteleri ayakta tutma ile ilgili biz diyoruz ki; bizim gazetelerimiz habercilik anlamında çok gelişmiş bir altyapıya sahip, bir doğrulama mekanizması var. İnternet medyasında doğrulamadan ziyade hız önemli.

Bir editöryel altyapı ile beraber internet sayfanızı da yeni oluşan internet mecralarına karşı geliştirin. Sadece 18 saat canlı tutsanız, içerik üretseniz, gazetecilik kültürünü internet sayfalarına taşısanız, yani o güvenilir kültürü taşısanız, sizinle rekabet edebilecek herhangi bir internet sitesi olduğunu ben zannetmiyorum. Türkiye genelinde gazetelerimizin yüzde 90'ı internet siteleri konusunda maalesef gerideler. Yeni çıkmış internet siteleri, haber mecraları çok daha öne geçebiliyor. Bizim onlarla rekabet etme konusunda çok ciddi bir potansiyelimiz var, bunu değerlendirmeliyiz."

Törene Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci de katıldı.