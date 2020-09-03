Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi yaşam savaşını kaybetti.

Bölükyazı köyü Elmalıçay mevkisinde orman kesiminde çalışan Mehmet Korkmaz (61) motorlu testere ile kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde iki kez kalbi duran ve tekrar hayata döndürülüp Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz iki gündür yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Hanönü ilçesine getirilen Korkmaz'ın cenazesi Bölükyazı köyü Çay Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.