Son dakika haber: Başından silahla vurulan şahıs öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Başından silahla vurulan şahıs öldü

23.06.2022 00:20
Son dakika haber: Başından silahla vurulan şahıs öldü

Son dakika haberine göre Malatya'da başından silahla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya'da başından silahla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel sokak içerisinde silahlı kavga anonsuna giden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başından silahla vurularak öldürülen şahsın Ekrem Kaya olduğu tespit edilirken, çevrede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H. S.,H.A.'yı bir rezidansın son katında 2 adet pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'ind e olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda şahsın vefat haberine alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen M.Y.A. ise polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Hayatını kaybeden Ekrem Kaya'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı Esenyurt'ta iki grup arasında araç park kavgası: 2 yaralı Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı
Kaynak: İHA

Ekrem Kaya, Malatya, kavga, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Başından silahla vurulan şahıs öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 00:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Başından silahla vurulan şahıs öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement