Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika

BURSA ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi (45) ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye (53) ait olduğu belirlendi.

Olay Yalova ile Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs'ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.