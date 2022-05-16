Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

16.05.2022 20:11
Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

Bir son dakika haberine göre BURSA ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu.

BURSA ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi (45) ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye (53) ait olduğu belirlendi.

Olay Yalova ile Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs'ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİYapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. SEVGİ'NİN BİR SÜREDİR TEHDİT ALDIĞI BELİRTİLDİÖte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya'ya götürdüğü iddia edildi.


Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
YORUMLAR
500
İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı İnegöl'ün mutfak kültüründen 150'ye yakın damak tadı tanıtıldı

Hisarcık, Armutlu, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:18 NATO ısrarına devam eden İsveç'ten yeni hamle! Terör örgütlerine ev sahipliği yaptılar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:29:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement