BAŞINDAN VURDUKLARI HUSUMETLİLERİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞLAR - Son Dakika

ADANA'da poğaça almaya giderken başından vurulan Mücahit Toraman'ı (25), hastaneye getiren kişilerin cinayet şüphelisi oldukları ortaya çıktı. Toraman'ı öldüren Gökhan Özdemir (40) ile yanındaki Tarık Baydar (42) yakalanırken, Rıfat Özay'ın (26) ise arandığı bildirildi. Olay günü şüphelilerin ciğer yemeye giderken Toraman ile karşılaştıkları ve çıkan tartışmanın ardından sokak ortasında çatıştıkları belirtildi.

Olay, 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla karşılık veren Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra olay yerine gelen 3 kişi, otomobille Toraman'ı bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

BİRBİRLERİNİN EVLERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin, Toraman ile aralarında husumet bulunan ve sık sık tartışıp birbirlerinin evini kurşunlayan Rıfat Özay ile arkadaşları Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile onların saklanmasına yardımcı olan Arif Ö. yakalandı. Rıfat Özay'a ise henüz ulaşılamadı.

CİĞER YEMEYE GİDERKEN KARŞILAŞMIŞLAR

Olay günü şüphelilerin, ciğer yemek için evden çıktığı, Toraman'ı görünce de aralarında tartışma yaşandığı belirlendi. Rıfat Özay'ın otomobilden inip tabancayla ateş ettiği, Toraman'ın da karşılık vermesiyle kaçarken düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine Özdemir'in otomobilden inip ateş açtığı, kurşunun Toraman'a isabet ettiği saptandı. Olayın ardından şüphelilerin kaçıp otomobili ara sokağa park ederek tekrar geri döndüğü ve Toraman'ı alıp, hastaneye bıraktıktan sonra kaçtıkları ifade edildi.

'ORTAMI YATIŞTIRMAK İSTEDİM'

Gökhan Özdemir'in ifadesinde, "Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım. Otomobile binip kaçtık. Aracı ara sokağa park edip geri döndük. Mücahit'i olay yerine geldiği kendi otomobiline alıp, hastaneye bırakıp tekrar kaçtık" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Özdemir ile Tarık Baydar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.