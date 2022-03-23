Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama

23.03.2022 21:11
Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, evde başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Emir Berk Genç'in (22) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, evde başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Emir Berk Genç'in (22) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Arabacıalanı Mahallesi 526 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, apartman dairesinden gelen silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, başından vurulmuş bulunan Emir Berk Genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, içerideki 4 kişinin ellerinden swap izi aldı. Evde ayrıca bir miktar uyuşturucu ve 2 silah da ele geçirildi. Polis, M.Y. (20), A.B.C. (21), O.A. (26) ve G.T.'yi (23) gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi, Emir Berk Genç'in ölümüyle ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen M.Y., A.C. ve G.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, O.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emir Berk Genç'in cenazesi ise bugün Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.


Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama
Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama
Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama
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Serdivan, Sakarya, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Başından vurulan Emir Berk'in ölümünde 3 tutuklama - Son Dakika
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